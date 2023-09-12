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中職／悍將今年延長賽還是0勝 丘總：換代打時機需檢討

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手恩力。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊先發投手恩力。記者季相儒／攝影

富邦悍將、樂天桃猿隊今天打滿12局以1：1和局收場，無人帶走勝利，悍將今年打了7場延長賽還沒贏過，總教練丘昌榮肯定投手群的表現，認為選手已經盡力，在換代打、作戰的時機上，教練團要再檢討。

此役兩隊都推出外籍左投先發，猿隊道博格投7局被敲5安打、失1分，悍將恩力則是6.1局被敲3安打、失1分，優質先發都以無關勝敗收場。

悍將面對道博格，首局就有3安打的串聯，范國宸敲安先馳得點；猿隊則在5局上張閔勛、陳晨威接連敲安，成晉短打送回追平分，也是他的生涯第100分打點。

兩隊牛棚表現都頗夠力，猿隊6任後援投手登板未失分，悍將則是依序啟用富藍戈、曾峻岳、李子強，皆守住1：1局面。

丘昌榮指出後援投手表現精彩，「才有辦法讓比賽可以沒有再失分，富藍戈滿關鍵，曾峻岳也是今年第一次投兩局，還有子強，兩個年輕人都有頂住壓力。」先發投手恩力表現不俗，但他指出希望控球還要再提升，「和道博格比起來，控球可以再好一點，對他未來投球會比較有優勢。」

悍將本季前6場延長賽吞下3敗3和，今天的第7場延長賽又是和局收場，本季還不曾在延長賽贏球過。丘總表示，「我們也有沒做好的地方，其實有機會但沒拿下分數，這方面教練團要再檢討，選手都盡力了，在換代打、作戰的時機要再檢討，打12局可以平手是很好，但沒有贏，教練團要再檢討。」

曾峻岳 丘昌榮

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