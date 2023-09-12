中職／全速衝撞2悍將倒地 姚冠瑋擔架抬出場已送醫觀察
樂天桃猿、富邦悍將隊今天在新莊棒球場交手，比賽還沒打完，已經2人傷退，猿隊廖健富跑壘受傷退場，悍將姚冠瑋則與隊友衝撞倒地，已送醫院觀察。
廖健富賽前以19轟、70分打點居打擊雙冠王，此役擔任先發第3棒、指定打擊，第4局挨觸身球，朱育賢則因三壘手李宗賢失誤上壘，形成一、二壘有人，下一棒梁家榮打向游擊方向的滾地球，廖健富在回壘時倒地，教練團、防護員上場了解狀況後被背下場，換上林泓育代跑。
悍將7局上的守備也出現驚心畫面，林政華點向一壘界外區的小飛球，一壘手范國宸、捕手姚冠瑋都上前接球，兩人視線都專注在球上，最終直接攔腰撞上，范國宸已接進手套裡的球也被撞飛出來。
兩人都在地上躺了一段時間，范國宸先一步站起身來、續留場上奮戰，姚冠瑋被擔架抬出場，換上戴培峰接替蹲捕。球團表示，姚冠瑋有點呼吸困難，已先送醫院觀察。
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