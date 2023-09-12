日職／吳念庭日職二軍開轟好手感 王柏融2打數吞1K

旅日西武獅隊野手吳念庭二軍出賽維持好手感，今天4局開轟，單場2安2打點，連3場出賽單場至少雙安；火腿隊野手王柏融一軍出賽2打數吞下1次三振、沒有安打。

日本職棒二軍例行賽埼玉西武獅隊今天與東京養樂多燕子隊交手，西武隊台灣好手吳念庭先發守一壘、打5棒。

吳念庭2局下敲出一壘方向滾地球出局，4局下球隊4比1領先時開轟、陽春砲替球隊多添分數，5局下壘上有人時，敲出左外野方向安打、也帶有1分打點，8局下敲出左外野方向飛球出局。

吳念庭今天總計4打數敲出2支安打，個人本季二軍第2轟出爐，近3場二軍出賽單場至少雙安、手感火燙，賽後打擊率3成46。西武隊終場以8比2拿勝。

日職一軍例行賽北海道日本火腿鬥士隊今天與歐力士猛牛隊交手，火腿隊台灣野手王柏融先發打6棒、指定打擊，王柏融2局下吞下三振。

王柏融5局下敲出一壘方向滾地球出局，比賽後半段被換代打退場，今天總計2打數沒有敲出安打，賽後打擊率2成16；歐力士隊打線發揮，團隊敲出11支安打包括1發全壘打，終場以8比1擊敗火腿隊。