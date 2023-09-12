中職／陳克羿「從無到有很難得」 曾豪駒替新人王拉票

中職樂天桃猿隊投手陳克羿今年首度加入球隊輪值、投出不錯表現，和中信兄弟鄭浩均都是年底「新人王」熱門人選，總教練曾豪駒替子弟兵拉票，認為陳克羿「從無到有很難得」。

中華職棒樂天桃猿隊投手陳克羿今年加入球隊輪值，本季4月首場一軍先發投7局無失分、拿下中職生涯首勝；目前為止本季一軍13場先發出賽，戰績6勝4敗、防禦率3.59。

投手另外一個新人王競爭者是中信兄弟的鄭浩均，本季一軍18場出賽（16場先發），戰績8勝5敗、防禦率2.78。

桃猿隊總教練曾豪駒賽前受訪不忘替子弟兵拉票，曾豪駒表示，鄭浩均有旅外的資歷，算是有一定的基礎了，陳克羿等於是「從無到有、慢慢成長成現在這樣，滿不容易的。」

陳克羿運動能力不錯，但棒球起步較晚，國小練田徑，國中時期除了打棒球也有練標槍，陳克羿在2018年第5輪被桃猿隊指名，也曾經是球團考慮釋出的名單，直到2022年才首度在一軍出賽。

曾豪駒表示，陳克羿今年第一年加入一軍先發輪值，就投出不錯的表現，花了很多時間才可以成長走到這一步，非常難得。

陳克羿上一場一軍先發為8月29日對味全龍，投4.1局失掉5分責失分、承擔敗投，陳克羿3日下二軍、9日有二軍出賽，曾豪駒表示，主要是考量體力上的負荷，讓他下去調整一下，預計本週就會回到一軍出賽。