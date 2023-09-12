中職／新人王之爭 曾總點出陳克羿「從沒有到有」值得肯定

今年中職新人王之爭，兩位年輕先發投手可望吸到不少票數，中信兄弟隊鄭浩均、樂天桃猿隊陳克羿都投出佳績，猿隊教頭曾豪駒當然要為自家子弟兵拉票，從幾乎空白的資歷到現在的成績，「如果是我，我會選他。」

鄭浩均本季出賽18場，累積90.2局投球，取得8勝5敗、防禦率2.78，目前為本土最多勝投手，陳克羿則是出賽13場、72.2局，拿下6勝4敗、防禦率3.59，若有機會達到10勝，在新人王之爭中相當有利。

曾豪駒指出，兩人來比的話，鄭浩均的資歷比較完整，陳克羿則像是「從沒有到有」，「學生棒球時接觸投球比較晚，慢慢成長，達到現在這樣的成績，我覺得是滿值得肯定的。」

鄭浩均將在9月底向杭州亞運中華隊報到，暫時脫離中職戰場，成為競爭獎項的變數。