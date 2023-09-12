中職／百盜壘包被賣掉了 林哲瑄笑答：台美300盜再收藏

林哲瑄前天跑出生涯百盜，富邦悍將隊推出相關紀念商品，其中包括他的紀錄達成壘包。林哲瑄並未留作收藏，他對此笑答，交給球隊處理，「之後我台美300盜，再幫我收藏起來。」

球團推出的林哲瑄百盜紀念商品中，以壘包最吸睛，其中百盜達成款的二壘壘包開價3萬9999元，同場躺在新莊棒球場一壘和三壘見證紀錄的兩個壘包，則是各賣1萬9999元，都在上架後秒賣出。

未收藏百盜壘包，林哲瑄表示，「想說交給球隊處理。」他笑答自己在美職時期累積164盜，加上現在的中職100盜，「之後我台美300個再幫我收藏起來。」

生涯要再補上36盜，林哲瑄坦言知道沒那麼容易，「看身體狀況、球隊需求，現在年紀比較大了，還有守備，整場要做很多東西，不可能全部兼顧，年輕時沒有積極嘗試，今年真的是因為球隊需要有比較多嘗試。」