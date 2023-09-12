中職／舒治浩初登板留好印象 曾總點出彈指曲球有特色

中職樂天桃猿隊昨天讓19歲投手舒治浩完成一軍初登板，雖然僅投1人次但教練團留下好的印象，總教練曾豪駒表示舒治浩的彈指曲球中職不常見，也直言他球速有機會投到150公里。

中華職棒樂天桃猿隊昨天動用週一補賽規則多登錄2022年選進的投手舒治浩，昨天與味全龍隊比賽9局上2人出局，壘上無人時換上舒治浩登板，舒治浩花4球讓打者敲出二壘方向滾地球出局、完成生涯初登板，今天也回到二軍。

桃猿隊總教練曾豪駒賽前受訪表示，舒治浩首場一軍登板緊張是一定會的，但他有想辦法表現出最好的一面，昨天選擇在沒有壓力的狀況下讓他完成初登板，相信對他也是很好的經驗，下次有機會，會慢慢安排他在有狀況的局面下登板。

曾豪駒表示，舒治浩帶著昨天一軍出賽的經驗回二軍，但因為目前還沒有完全確定他的定位，仍會先以先發養成，視狀況有機會再讓他上一軍。

曾豪駒表示，舒治浩投球沉穩、勇於與打者對決，直球品質不錯，有好的變化球，只是身體目前還有一些單薄，需要1至2年的時間把身體素質拉起來，舒治浩過去最快球速曾投到149公里，曾豪駒也提到，舒治浩投到150公里應該很有機會。

曾豪駒提到，舒治浩用2根手指頭握法投的彈指曲球，在中職並不常見，「我上一個看到是郭駿傑，他是我第2個看到的。」

雖然一軍一日遊，但曾豪駒表示，舒治浩把握機會展現出好表現給教練團留下好的印象，也希望其餘二軍的選手都可以把自己隨時準備調整好。