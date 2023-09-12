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中職／盜壘成功率史上第2 林哲瑄「亂跑」時期成養分

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊林哲瑄生涯盜壘成功率超過8成。本報資料照片
富邦悍將隊林哲瑄生涯盜壘成功率超過8成。本報資料照片

林哲瑄10日完成生涯百盜，盜壘成功率8成13排名史上第2，與第1名的陳鏞基，都是在速度已過人生巔峰時才回到中職，卻能跑出高把握率，林哲瑄表示，過去自己在小聯盟也經歷過「亂跑」的時期，這些失敗都是養分。

林哲瑄當天面對樂天桃猿隊之戰在第6局盜上二壘，完成生涯百盜，拔起二壘壘包、高舉球團為他準備的百盗紀念看板，摟著外野教練、一壘指導教練詹智堯一起合影。

中職生涯盜壘成功率上榜門檻為企圖盜壘數100次以上，林哲瑄生涯123次發動盜壘，成功100次、失敗23次，成功率0.813排名史上第2，僅次於陳鏞基的0.826；史上也僅有3人成功率在8成以上，另一人為大帝士0.808。

陳鏞基、林哲瑄都經過旅美洗禮後回到中職，返台時已經不再年輕，高成功率當然也非靠速度。林哲瑄透露，有去看了一下自己在美職的盜壘數164次，「我們算是已經接受過美職的洗禮，累積盜壘經驗、教練教導，在這裡重新展開職業生涯，不會再像以前那樣想跑就跑，而是要看時機跑。」他笑答，以前在小聯盟不注意比賽狀況、不該跑的局面跑都有，「死掉再被教練罵。」

林哲瑄表示，剛開始很多東西不懂，後來開始會去看投手出手秒數、投球小動作，「我自己也滿喜歡看這些東西，加上現在球隊球風也是要比速度，才能跟其他球隊有競爭力，我也會跟年輕選手講，哪些投手怎樣可以跑，我也是鼓勵他們不懂就問，可以幫助他們的就盡量教，希望他們更有自信。」

被問到哪些投手不好跑，他笑答：「只要多牽制幾次，我就不想跑了啊！好累喔！」他點名蔡齊哲、吳俊偉、豪勁、萊福力都是牽制快的投手，「一下子沒注意就死了。」

林哲瑄為中職史上百盜第28人，他也讚嘆過去那些完成紀錄的前輩，「前幾年場地狀況沒那麼好，跑起來沒那麼輕鬆，可以完成這項紀錄的選手都滿厲害。」

生涯最高盜壘成功率（企圖盜壘數100次以上）

陳鏞基0.826

林哲瑄0.813

大帝士0.808

統計至2023年9月11日

林哲瑄 陳鏞基 中職

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