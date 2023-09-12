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日職／球迷嗆球員「頭被打中後引退」新庄剛志：有話衝著我來

聯合新聞網／ 綜合報導
新庄剛志(右)。 截圖自新庄剛志IG
新庄剛志(右)。 截圖自新庄剛志IG

日本火腿隊投手伊藤大海前天在主場先發迎戰西武獅隊，只投2.1局就失6分，其中4分為自責，火腿終場以0：10慘敗。賽後伊藤大海收到球迷不理性私訊，他罕見發聲回應，火腿監督新庄剛志也發文力挺子弟兵。

伊藤大海在IG發限時動態，PO出球迷私訊截圖，包含「人生真可憐」、「頭被球打中後引退吧」等不理性留言。伊藤大海表示，「球迷有提出嚴厲意見權利，但那和誹謗中傷是兩回事，選手也是普通人。」

新庄剛志分享伊藤大海貼文並寫道，「不要對可愛的選手進行誹謗，如果你的孩子或家人被這樣說，你會怎麼想？選手們正在成長，請不要妨礙，是我決定這樣用人。」

新庄剛志強調，「不能因為選手是職業的或很有名就隨便說，請考慮被指責的心情，如果你有話想說，就對我這位監督說。」

火腿目前戰績53勝71敗1和，可能連2年在太平洋聯盟敬陪末座。

新庄剛志 伊藤大海

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