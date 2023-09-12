世界12強預賽就在大巨蛋？辜仲諒喊話組最強國家隊應戰
第3屆世界12強棒球賽將於明年11月10日到24日登場，台北確定作為主辦城市之一，將舉辦A組預賽，比賽球場尚未宣布，但台北大巨蛋備受期待，中華棒球協會理事長辜仲諒也喊話將組成最強中華隊參戰。
世界棒壘球總會（ＷBSC）今天公布第3屆12強賽主辦城市，預賽分為兩組，分別在台灣台北、美洲（地點待定）進行；日本名古屋將有1場預賽開幕戰登場，東京巨蛋則是進行超級循環複賽及決賽。
這項賽事過去舉辦兩屆，分別由南韓、日本隊稱霸，第3屆於明年底登場，台灣作為東道主之一，舉辦11月10到14進行的A組預賽，比賽球場尚未宣布，但主辦城市直接標示為「台北」，這項一級國際賽事能否在台北大巨蛋開打眾所矚目。
辜仲諒表示，「很榮幸主辦這項各界等待已久的賽事，歡迎各隊屆時來到台灣，我們絕對做好準備，打造全球所期待最棒的棒球賽事，中華棒協也會與中職合作，組成最強中華隊，與世界各國一流球隊競爭。」
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