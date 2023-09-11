中職／徐若熙復出重現強投氣勢 葉君璋大讚表現完美

味全龍隊今天在桃園球場以1：7落敗，但22歲右投徐若熙讓樂天桃猿隊吃足苦頭，前4局12上12下，毫無機會上壘，龍隊總教練葉君璋說：「徐若熙今天表現完美。」

徐若熙本季第2場先發，用47球（36顆好球）完成4局任務退場，最快球速153公里，每局都讓對手3上3下，投出3次三振，猿隊打線完全找不到破解之道。

葉君璋表示，本來設定60球或4局，局數到了就把徐若熙換下場，接下來比賽會慢慢增加他的球數，教練團會有辦法，但不會一下子增加太多。

徐若熙本季初登板是8月27日對戰富邦悍將隊，先發1.2局無失分，面對7人次被揮出兩支安打，投出1次觸身球，用28球完成任務，休息兩周再戰，今天投球內容更猛，退場時1：0領先。

他說：「前一戰因為太久沒投球，想做的事太多，節奏、協調性都不是很好，今天就是保持平常心、順順的投。」

龍隊今天輸球後，下半季排名從第2掉到第3，和富邦悍將隊沒有勝差，只落後排名第1的樂天桃猿隊1.5場。

徐若熙再展強投氣勢，被喻為龍隊爭冠指標人物，他說：「不敢保證，但是我會努力。」