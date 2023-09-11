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中職／曾豪駒說徐若熙真的不錯 曾仁和失分是運氣不好
樂天桃猿隊今天在桃園球場前5局毫無攻勢，而且15上15下，6局下打垮味全龍隊牛棚，攻下7分奠定江山，終場以7：1獲勝，猿隊總教練曾豪駒說：「徐若熙真的不錯，是好投手。」
猿隊面對徐若熙，連續4局3上3下，5局下面對羅華韋又是3上3下，直到6局下才從林子昱、張景淯、趙璟榮的手中攻下7分，決定雙方勝敗。
曾豪駒表示，徐若熙一開始就表現很好，打線無法掌握，後來大家有掌握換投時機，成為贏球關鍵。
猿隊昨天在新莊球場4局上攻下6分，以7：5擊敗富邦悍將隊，今天又在6局下打出大局，再度單局大爆發贏球。
曾仁和先發6局，被揮出5支安打、失1分（非自責）奪勝，獲選單場MVP，本季戰績5勝4敗、防禦率4.43。
曾豪駒表示，曾仁和表現不錯，被上壘都能把狀況處理起來，首局失分也是運氣不好（劉基鴻揮出游擊方向場地安打）。
林子偉重返先發4打數2安打、攻下1分打點，曾豪駒說：「他已經慢慢找回節奏，相信攻擊會愈來愈好。」
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