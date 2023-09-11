中職／打不到徐若熙但打爆牛棚 暴力猿力挺曾仁和奪勝

樂天桃猿隊今天在桃園球場開賽12上12下，對味全龍隊先發投手徐若熙毫無辦法，直到6局下才攻破龍隊牛棚，狂打7分逆轉戰局，終場以7：1獲勝，穩住下半季龍頭，龍隊排名掉到第3，勝率小輸富邦悍將隊。

龍隊首局就發動攻勢，郭天信安打、盜壘、靠傳球失誤上三壘，接著劉基鴻揮出游擊方向場地安打，攻下全場第1分。

徐若熙本季第2場先發任務，連續4局讓猿隊3上3下，投出3次三振，退場時1：0領先，也完成生涯奪百K紀錄。

猿隊找不到破解徐若熙之道，5局下面對羅華韋又是3上3下，再吞1次三振，開賽連續15人次被解決。

6局下，龍隊換上第3任投手林子昱，猿隊終於逮到反攻機會，成晉觸身球開啟攻勢，林承飛內野安打、陳晨威保送形成滿壘，接著陳俊秀保送，攻下追平分。

龍隊再換張景淯投球，被廖健富、朱育賢、梁家榮連續安打失4分，趙璟榮緊急登板也挨打，林子偉、成晉接力安打，又攻下兩分，大幅拉開比數。

猿隊這半局打了12人次，以6支安打配合3次四死球，一口氣攻下7分，徹底打垮龍隊氣勢，一路維持優勢比賽結束。

猿隊先發投手曾仁和投6局，被揮出5支安打、失1分（非自責）奪勝，獲選單場MVP，本季戰績5勝4敗、防禦率4.43。

林子昱中繼0.1局，只投5人次，失4分吞敗，從6月27日至今吞下5連敗，戰績掉到2勝6敗4中繼、防禦率5.75。