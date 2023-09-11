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中職／徐若熙再登板主宰戰場 先發4局讓猿隊12上12下

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
徐若熙本季第2次登板，先發4局讓猿隊12上12下。圖／味全龍隊提供
徐若熙本季第2次登板，先發4局讓猿隊12上12下。圖／味全龍隊提供

味全龍隊22歲右投徐若熙，今天在桃園球場主宰戰場，先發4局讓樂天桃猿隊12上12下，退場時1：0領先，本季出賽兩場、連續5.2局未失分。

徐若熙復癒復出，初登板是8月27日對戰富邦悍將隊，當時先發1.2局無失分，面對7人次被揮出兩支安打，投出1次觸身球，用28球完成投球任務。

休息兩周再戰，徐若熙今天投球內容更猛，面對前兩名打者陳晨威、陳俊秀都飆出三振，接下來一路壓制猿隊打者，連續4局讓猿隊3上3下。

徐若熙投47球退場，其中36顆好球，輕鬆飆出150公里以上速球，投出3次三振，猿隊打線完全找不到破解之道。

徐若熙去年出賽20場（19場先發），投出98次三振，今天再飆3K，也完成生涯奪三振破百紀錄，出賽22場達標，追平隊史最少場次100K紀錄，前兩人是洋投達瑞、鋼龍。

徐若熙本季第2次登板，先發4局讓猿隊12上12下。圖／味全龍隊提供
徐若熙本季第2次登板，先發4局讓猿隊12上12下。圖／味全龍隊提供

徐若熙 樂天桃猿 富邦悍將

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