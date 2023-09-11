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日職／吳念庭二軍3安2打點 連5場出賽敲安

中央社／ 台北11日電
吳念庭今天敲出長打。 擷圖自推特
吳念庭今天敲出長打。 擷圖自推特

旅日埼玉西武獅隊台灣野手吳念庭今天二軍出賽手感佳，單場3安貢獻2分打點，近期連5場出賽敲安，西武終場以13比7擊敗養樂多燕子隊；吳念庭遞補入亞運成棒隊，預計下週回台報到。

日本職棒二軍賽事西武獅隊今天與養樂多隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發打5棒、守三壘，西武隊1局下靠著洋砲馬金農（David MacKinnon）2分砲先馳得點，吳念庭敲出右外野方向安打，但隊友沒有延續得分攻勢。

西武隊3局下攻勢再起，馬金農率先敲出二壘打，吳念庭補上右外野方向二壘打送回1分，長谷川信哉安打送回吳念庭，2人出局後西武隊再靠著古市尊安打送回團隊第5分。

西武隊4局下馬金農敲出個人單場第2轟、陽春砲替球隊拉開領先差距，吳念庭4局下打席吞下三振，吳念庭6局下打擊機會敲出游擊方向滾地球出局。

西武隊7局下再追加分數，山村崇嘉先敲出2分砲，1人出局後靠著安打、接連四壞保送攻占滿壘，高木涉、川野涼多、吳念庭接連安打添分，再靠著滾地球跑回團隊第13分，西武隊單局攻下7分、奠定勝基。

吳念庭今天總計5打數敲出3支安打，貢獻2分打點、吞下1次三振，但比賽後半段移防一壘、守備上也發生2次失誤，近期連5場出賽敲安，賽後打擊率3成42。

吳念庭

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