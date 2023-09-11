中職／龍隊單周6場搶龍頭 鋼龍對決兄弟力拚三冠王
味全龍隊今天作客桃園球場，展開單周6場比賽首戰，徐若熙重返一軍第2次登板先發，挑戰本季首勝，總教練葉君璋說：「本周6場先發投手已經確定，徐若熙周日不會再上。」
龍隊今天對樂天桃猿隊之戰結束後，明天開始在斗六球場連打3場，15日休兵，16、17日再回天母球場出賽。
葉君璋表示，單周6場比賽推出3洋投鋼龍、布里悍、錡龍，加上3名本土投手，郭郁政也是其中之一。
鋼龍明天將在斗六球場對決中信兄弟隊，目前10勝、奪三振132次都在中職領先，防禦率3.20排名第2，兄弟隊德保拉3.16暫居榜首。
葉君璋表示，另一名洋投伍鐸暫時不上一軍，預定本月下旬再投球。
下半季各隊出賽都已過半，在31到35場之間，猿隊目前排名第1，龍隊只落後半場勝差，前4名最大差距只有兩場（富邦悍將、兄弟分居第3、第4），競爭季後賽門票相當激烈。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言