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中職／猿隊19歲右投舒治浩初登一軍 只待一天也有收穫

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
樂天桃猿隊19歲右投舒治浩初登一軍，將體驗一軍強度。記者藍宗標／攝影
樂天桃猿隊19歲右投舒治浩初登一軍，將體驗一軍強度。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿味全龍隊今天在桃園球場進行補賽，依聯盟規定可登錄28人，猿隊叫上19歲右投舒治浩，也是生涯首次登上一軍，儘管只有「一日遊」，他說：「就算只有一天，未來努力的目標會更明確。」

舒治浩出身台北市陽明中學青棒隊，去年入選U18世界盃棒球賽國手，最後奪下亞軍，並在中職選秀會第8輪被猿隊挑中。

舒治浩表示，前幾次聽到有機會上一軍都落空，上周三接獲通知，今天將會登錄，這個時間點比自己預期還早，只待一天就回二軍。

猿隊總教練曾豪駒認為，舒治浩最近在二軍投球很穩定，他說：「控球還要加強，但不會閃躲打者，這對投手很重要，如果一直閃躲不會有收穫，就算失敗也可學到東西。」

舒治浩表示，這次上來一軍，可好好觀察學長的配球、跑位，自己也要把身體再練強壯一點，控球、變化球、均速都有進步，目前144到146公里左右，變速球也比以前出色。

中職選秀 樂天桃猿 味全龍

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