世界盃女棒／小組賽日本開打 中華隊力拚決賽門票

女子棒球中華代表隊今天啟程赴日參加世界盃女子棒球錦標賽B組小組賽，爭取前進2024年世界盃女子棒球賽決賽資格，預賽首戰將於13日與古巴隊交手。

女棒中華代表隊此次由「接棒未來女子棒球隊」為主體參賽，在5月的亞洲盃女子棒球賽拿下亞軍，取得前進世界盃小組賽的門票，總教練為黃明輝。

世界盃小組預賽分A、B組舉行，中華隊分在B組與古巴、法國、日本、波多黎各和委內瑞拉同組，比賽在日本廣島舉行，採單循環賽制，前2名球隊晉級2024年世界盃決賽，1席外卡資格由國際排名決定；A組小組賽晉級隊伍已確定為美國、加拿大和墨西哥。

中華隊長為具有旅日資歷的好手謝鈺瀅，她特別說明自己擔任隊長的任務，是要讓球隊氣氛輕鬆愉快，訓練過程中大家保持自律、自我要求提升，隊友需要幫助的時候，彼此都能給予最大的鼓勵。

中華隊8月展開集訓，投手教練陳柏羽表示，繼上次亞洲盃後，睽違4個月聚在一起訓練，不巧遇上颱風季節影響，讓訓練充滿許多困難，但大家依舊團結努力地訓練。

為了讓球員們提早適應日本球場的人工草皮，頂新和德文教基金會創辦人魏應充提供資源，讓球隊在人工草皮天母棒球場以及斗六棒球場訓練，也安排大林慈濟醫院醫生協助解決運動傷害問題。

中華隊預賽首戰將於13日與古巴交手，14日迎戰委內瑞拉，15日與波多黎各碰頭，16日與地主日本隊交手，17日對手是法國。