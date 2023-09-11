U18世界盃／孫易磊具好特質成王牌 周宗志：還沒看到天花板

U18世界盃棒球賽孫易磊成為此次中華隊王牌，他曾說自己不算天才只是很努力，高中一路帶著他的總教練周宗志點出他難能可貴的自律特質，並直言：「目前還沒看到他的天花板。」

今年畢業自青棒名校穀保家商的孫易磊連2屆打U18世界盃棒球賽，去年多以打者身分出賽，今年專職投手、成為球隊王牌，在國際賽事展現王牌身手，預賽對澳洲完封勝，對波多黎各先發好投，複賽對美國後援飆出生涯最速155公里，昨天冠軍戰對日本先發4.1局1責失分、也是水準之作。

高中3年一路看著他成長的周宗志（穀保家商青棒前總教練、現新北市成棒隊總教練）表示，孫易磊高一以打者為主、雖偶有投球但量不多，高二開始投打出賽平均，直到高三開始以投手出賽場次較多。

周宗志指出，孫易磊可以持續進步的關鍵，在於清楚知道自己要的東西，自我要求高、也很自律，「以高中生來說，算是難能可貴」；此外，爸媽對他的教育和投資也很重要，休假期間有幫他找訓練師、做重量加強等，讓他高中3年不斷成長。

周宗志表示，此次孫易磊U18世界盃的出賽表現很好，包括昨天的冠軍戰，整體投球內容都不錯，不管控球、變化球、直球都是，整個賽事表現看到他進步很多。

孫易磊曾自評指叉球進步很多，可以隨心所欲投到想要的位置，而周宗志也稱讚他在高三後半段開始，變速球的控制能力成長最多，讓打者揮空率很高。

孫易磊喜歡看漫畫「第一神拳」，認為漫畫中的主角「幕之內一步」該角色激勵自己，很熱血也很正向，他自評「我不是天才，天賦或許沒有很好，但還是很努力。」

周宗志點出，孫易磊付出比同齡生更多的努力，從高一到現在持續成長和突破、沒有停滯期，此次U18可以丟出這麼好的成績很替他開心，但也直言：「還沒有看到他的天花板。」

此次U18世界盃除了孫易磊外，張峻瑋和陳睦衡也來自穀保，在投手丘上都展現好表現，周宗志謙虛不居功，僅表示給球員對的觀念和對的方向，加上「蔡董」蔡明堂幫球隊引進運科配合，提供球員很大的幫助。