快訊

今晚10縣市豪大雨特報！嘉義以南留意局部大雨 周末雨區擴大

高虹安捲豪車、豪宅爭議…錢康明去職後更「解夢」爆內幕 竹市府8點反擊

賣巴西過期蛋？ 台農蛋品：幫政府忙還被誤會「以後不賣了」

U18世界盃／孫易磊具好特質成王牌 周宗志：還沒看到天花板

中央社／ 台北11日電
孫易磊。 報系資料照
孫易磊。 報系資料照

U18世界盃棒球賽孫易磊成為此次中華隊王牌，他曾說自己不算天才只是很努力，高中一路帶著他的總教練周宗志點出他難能可貴的自律特質，並直言：「目前還沒看到他的天花板。」

今年畢業自青棒名校穀保家商的孫易磊連2屆打U18世界盃棒球賽，去年多以打者身分出賽，今年專職投手、成為球隊王牌，在國際賽事展現王牌身手，預賽對澳洲完封勝，對波多黎各先發好投，複賽對美國後援飆出生涯最速155公里，昨天冠軍戰對日本先發4.1局1責失分、也是水準之作。

高中3年一路看著他成長的周宗志（穀保家商青棒前總教練、現新北市成棒隊總教練）表示，孫易磊高一以打者為主、雖偶有投球但量不多，高二開始投打出賽平均，直到高三開始以投手出賽場次較多。

周宗志指出，孫易磊可以持續進步的關鍵，在於清楚知道自己要的東西，自我要求高、也很自律，「以高中生來說，算是難能可貴」；此外，爸媽對他的教育和投資也很重要，休假期間有幫他找訓練師、做重量加強等，讓他高中3年不斷成長。

周宗志表示，此次孫易磊U18世界盃的出賽表現很好，包括昨天的冠軍戰，整體投球內容都不錯，不管控球、變化球、直球都是，整個賽事表現看到他進步很多。

孫易磊曾自評指叉球進步很多，可以隨心所欲投到想要的位置，而周宗志也稱讚他在高三後半段開始，變速球的控制能力成長最多，讓打者揮空率很高。

孫易磊喜歡看漫畫「第一神拳」，認為漫畫中的主角「幕之內一步」該角色激勵自己，很熱血也很正向，他自評「我不是天才，天賦或許沒有很好，但還是很努力。」

周宗志點出，孫易磊付出比同齡生更多的努力，從高一到現在持續成長和突破、沒有停滯期，此次U18可以丟出這麼好的成績很替他開心，但也直言：「還沒有看到他的天花板。」

此次U18世界盃除了孫易磊外，張峻瑋和陳睦衡也來自穀保，在投手丘上都展現好表現，周宗志謙虛不居功，僅表示給球員對的觀念和對的方向，加上「蔡董」蔡明堂幫球隊引進運科配合，提供球員很大的幫助。

穀保家商 棒球

延伸閱讀

U18世界盃／中華隊投手群表現超預期 張峻瑋投贏美國是關鍵

U18世界盃／中華隊防禦率0.80超狂 雙王牌都想更強大

U18世界盃／惜敗…中華隊1:2輸球居亞軍 日本首度稱霸

U18世界盃／當年U12想投不敢講 孫易磊投冠軍賽圓夢

相關新聞

中職／林子偉回主場不再坐板凳 重返猿隊先發6棒二壘手

樂天桃猿隊今天在桃園球場迎戰味全龍隊，林子偉重返先發打線，賽前頂著大太陽勤練守備，總教練曾豪駒說：「林子偉確定擔任扛起6...

中職／峮峮接班人出現？冼迪琦登板跳世界名曲網直呼超可愛

中信兄弟隊上周末舉辦「爪爪村莊寵物日」，同時讓5名新啦啦隊練習生登板應援，前「AKB48 Team TP」香港籍成員冼迪琦（小迪）一登場立刻引發熱議，她也跳到世界名曲「炸裂陳子豪」。 中信兄弟啦

中職／龍隊單周6場搶龍頭 鋼龍對決兄弟力拚三冠王

味全龍隊今天作客桃園球場，展開單周6場比賽首戰，徐若熙重返一軍第2次登板先發，挑戰本季首勝，總教練葉君璋說：「本周6場先...

中職／猿隊19歲右投舒治浩初登一軍 只待一天也有收穫

樂天桃猿、味全龍隊今天在桃園球場進行補賽，依聯盟規定可登錄28人，猿隊叫上19歲右投舒治浩，也是生涯首次登上一軍，儘管只...

世界盃女棒／小組賽日本開打 中華隊力拚決賽門票

女子棒球台灣代表隊今天啟程赴日參加世界盃女子棒球錦標賽B組小組賽，爭取前進2024年世界盃女子棒球賽決賽資格，台灣隊預賽...

U18世界盃／孫易磊具好特質成王牌 周宗志：還沒看到天花板

U18世界盃棒球賽孫易磊成為此次中華隊王牌，他曾說自己不算天才只是很努力，高中一路帶著他的總教練周宗志點出他難能可貴的自...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦