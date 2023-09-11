中職／林子偉回主場不再坐板凳 重返猿隊先發6棒二壘手
樂天桃猿隊今天在桃園球場迎戰味全龍隊，林子偉重返先發打線，賽前頂著大太陽勤練守備，總教練曾豪駒說：「林子偉確定擔任扛起6棒，擔任二壘手。」
猿隊昨天在新莊球場對富邦悍將隊之戰以7：5獲勝，終止3連敗，林子偉全場坐板凳，曾豪駒當時指出，他的狀況沒有預期好，休息沉澱一下。
林子偉本季出賽10場，合計38打數7安打，打擊率1成84、全壘打1支、打點9分，守備出現5次失誤。
林子偉最近3戰未有安打、連續13次打數掛零，曾豪駒認為他的打擊不理想，因此愈打愈急，不過守備沒有問題，相信他可以很快調回來。
猿隊內野守備跑壘教練鄭兆行，今天賽前陪著林子偉練習守備，多次提醒該注意之處，曾豪駒強調不是特訓，就是正常練球。
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