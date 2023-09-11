中職／統一獅女孩主題日 4位UniGirls化身應援團長
統一獅隊「2023 HEROINE英雄女神日」將於9月23、24日於台南棒球場登場，UniGirls女孩們化身英雄女神，象徵每一位UniGirls都是球場上的勝利女神，帶領球迎接每一場的勝利。
HEROINE英雄女神日主題日活動，特別規畫「一日應援女團長」挑戰任務，23日由艾璐、MINA及24日由妮妮、詩詩站上應援舞台，以不同角色身份出現，帶領看台的一號隊友們為獅隊選手加油吶喊應援，全新的嘗試與體驗，也是UniGirls全新的挑戰。
UniGirls目前團員共20位，連續兩天也特別為屬於女孩們的主題日，用各項才藝表演，回饋給進場的每一位鐵粉們，23日賽前30分鐘場內表演及24日賽前及賽後約1小時演出，讓球迷們認識不一樣的UniGirls女孩，每個女孩也把握時間加緊團練和練習。
主題日也特別推出專屬球衣，進場好禮也包括UniGirls愛心造型扇、扇形鑰匙圈、UniGirls撲克牌、隨身鏡每天推出不同超值好禮限量贈送。
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