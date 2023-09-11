中職／峮峮接班人出現？冼迪琦登板跳世界名曲網直呼超可愛

中信兄弟隊上周末舉辦「爪爪村莊寵物日」，同時讓5名新啦啦隊練習生登板應援，前「AKB48 Team TP」香港籍成員冼迪琦（小迪）一登場立刻引發熱議，她也跳到世界名曲「炸裂陳子豪」。

中信兄弟啦啦隊（Passion Sisters，簡稱PS）近日增添5名新練習生，包含小迪、儀諪、汶汶、怡琪、Wendy，5人都在上周末登場為中信兄弟應援。

其中小迪9日穿著灰色長版大T恤，「下身失蹤」在雨中應援的畫面，立刻吸引眾多網友關注，甚至有網友直呼「峮峮接班人出現」。中信兄弟官方頻道稍早釋出應援精華影片，一開始就是小迪跳「炸裂陳子豪」的畫面，再度引發網友熱議。

小迪也在個人IG發布多則貼文，感謝周末2天球迷的支持及學姊們的幫助，透露自己很喜歡周思齊的應援曲，網友紛紛直呼，「你好適合這裡」、「可以直接轉正了啦 」、「小迪好可愛加入兄弟太棒了」、「超甜美可愛超適合小迪」、「兩天的應援 活力十足又專業」。