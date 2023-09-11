中職／亞冠賽應援團限量200席 10位啦啦隊女孩一起加油

亞洲職棒冠軍爭霸賽將於11月16日至19日在日本東京巨蛋舉行，睽違6年再度舉辦，中華職棒首度與可樂旅遊攜手合作，推出6天5夜半自助旅遊應援計劃，力邀球迷一起前進東京，共組「台灣最強應援團」為中華隊加油，限量200席。

中職指出，今年亞冠賽除了中職、日職、韓職以外，澳洲職棒也將加入本屆賽事，應援團」除了在東京巨蛋觀看亞冠賽，也會在當地觀光旅遊，享受有趣又好玩的亞冠賽旅行。

6天5夜自由行每人最低43800 元起（含稅），安排球迷搭乘星宇航空，入住淺草橋、蒲田等東京市區飯店，並享機場至飯店來回接駁專車服務，目前規劃11月15、16日兩個出發日。

球迷如果選擇15日抵達東京，隔天再前往觀賽，回程能與球員搭乘同航班返台，若是16日出發，一下飛機就安排專屬接駁車前往東京巨蛋球場。

參團球迷保證完整觀看中華隊4場賽事，還可獲得「中華隊應援球衣1件」，並在內野專屬應援加油區與2位團長、10位啦啦隊女孩組成「台灣最強應援團」，目前應援暫訂出席名單為短今、妮可（中信兄弟）、若潼、芷軒（樂天桃猿）、口水、小映（味全龍）、瑟七、Yuki（統一獅）、Jessy、秀秀子（富邦悍將）。

應援團也規劃獨家專屬活動，包含在東京巨蛋飯店包場舉辦「中華隊球星、啦啦隊女孩見面會」，另有亞冠抽獎活動，有機會可以帶走最大獎中華隊「全隊簽名球」等大禮，除此之外，還提供CPBL限定證件帶1條、東京巨蛋「野球殿堂博物館」門票1張，可入館了解日本棒球的歷史文化。

6天5夜自由行將在9月19日上午10點開賣，可樂旅遊網站（請先註冊會員）：https://colatour.tw/hWR_f4