棒球／24支隊伍爭冠 新北市U-12全國錦標賽今開打

2023新北市U-12全國棒球錦標賽今在重新壘球場A登場，賽事將從9月11日至15日同步於重新壘球場A、B以及萬善同球場三個場地火熱開打，來自全國24支精銳隊伍爭奪冠軍。今年賽事由富邦金控贊助支持，冠軍可獲8萬元、亞軍4萬元、季軍2萬元及殿軍1萬元等值獎品，另有2萬元個人獎勵獎。

教育局表示，今年賽事來自全國24支隊伍，包含新北市大豐、成功、金龍、汐止、民安、新埔、土城及興穀國小，台北市福林、東園及社子國小，桃園市龜山、仁善、中平、大勇國小，新竹縣市西門及關西國小，台市力行國小，台南市協進及崇學國小，高雄市美濃及忠孝國小，宜蘭縣三星及竹林國小。

新北市興穀國小棒球隊長余賽亞，曾獲今年新北市小學五年級對抗賽壘球擲遠第一名，今代表全體棒球員宣誓將發揮團隊精神，爭取最高榮耀。興穀國小校長胡銘浚說，聚集全國青少棒菁英隊伍的高強度比賽，能精進球員們技術，藉由相互交流將訓練實力完整發揮，未來在國際賽事更有利。