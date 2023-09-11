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中職／龍粉知己女孩日周末登場 韋禮安、廖苡任亮相

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「龍粉知己女孩日」本周末天母球場登場。圖／味全龍隊提供
「龍粉知己女孩日」本周末天母球場登場。圖／味全龍隊提供

味全龍隊攜手日本「不二家」在本周末舉辦「龍粉知己女孩日」，16日賽前邀請創作才子韋禮安為全場女孩深情獻唱，17日特別推出一日女團「璇外梔音」由心璇、梔梔甜蜜合唱，並由「排球甜心」廖苡任與不二家「Peko醬」為比賽開出甜美好球。

龍隊連續3年舉辦女孩主題日，今年首度與最愛吃零食的小女孩「Peko醬」攜手合作，帶來日本百年名店「不二家」的超人氣甜食，包含牛奶糖、千層派、鄉村風烘焙餅乾每日1千份發贈給女性球迷一起分享。

「Peko醬」也將跨海來到天母球場為龍隊應援，並與龍隊推出多款超萌聯名商品，購買內、外野門票的球迷可獲得「龍將綽號緞帶吊飾」（共20款隨機贈送）。

女孩主題日特別來賓，今年中職明星賽與龍隊球星林凱威、拿莫伊漾、林智勝同台開唱的創作才子韋禮安，16日賽前深情演唱「女孩」等情歌，要讓龍隊最重要的女孩球迷們感受到滿滿寵愛。

17日邀請台北鯨華女排隊的「排球甜心」廖苡任與不二家「Peko醬」聯手開球，並於賽前推出一日限定女團「璇外梔音」，由「每日C小龍女」成員心璇與許多龍迷相當熟悉的梔梔賽前甜蜜合唱，同時梔梔也將再度站上天母球場應援舞台與球迷粉絲一同隨「梔」起舞。

場外活動部分，除了有許多為女孩們準備的遊戲攤位及甜點市集外，球團也將於兩天賽前舉辦「龍將拍照見面會」，出席名單包含徐若熙、呂詠臻等龍隊型男球星，球迷只要於不二家聯名攤位消費滿額即可獲得限量參加名額，有機會近距離一睹喜愛的球員風采。

「龍粉知己女孩日」本周末天母球場登場。圖／味全龍隊提供
「龍粉知己女孩日」本周末天母球場登場。圖／味全龍隊提供
「龍粉知己女孩日」本周末天母球場登場。圖／味全龍隊提供
「龍粉知己女孩日」本周末天母球場登場。圖／味全龍隊提供
「龍粉知己女孩日」本周末天母球場登場。圖／味全龍隊提供
「龍粉知己女孩日」本周末天母球場登場。圖／味全龍隊提供
「龍粉知己女孩日」本周末天母球場登場。圖／味全龍隊提供
「龍粉知己女孩日」本周末天母球場登場。圖／味全龍隊提供

排球 廖苡任 明星賽

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