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U18世界盃／中華隊拚勁令人感動 張育成讚：你們超強

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊在U18世界盃棒球賽屈居亞軍，選手賽後落淚。 記者侯永全／攝影
中華隊在U18世界盃棒球賽屈居亞軍，選手賽後落淚。 記者侯永全／攝影

中華隊昨天在U18世界盃決賽以1：2不敵日本隊，連2屆與冠軍擦肩而過，林維恩等選手也淚灑球場，令球迷感到不捨。旅美好手張育成則在社群發文鼓勵：「看到中華隊的表現與拼勁真的很令人感動，你們超強」

中華隊隊雖只奪下銀牌，但拚盡全力打出亮眼表現，仍備受球迷肯定。張育成在臉書寫道：「恭喜中華隊在這次U18世界盃棒球賽拿到亞軍，看到中華隊的表現與拼勁真的很令人感動，你們超強，相信這些選手們會帶著這樣的經驗，繼續努力往前邁進！」

張育成也表示，「新北市主辦的國內U12即將開打，雖然沒辦法親自出席開幕戰，但我的心與他們同在，也想要跟這群年輕小將們說，『準備好自己，全力以赴！』，希望各位球迷一起進場，連我的份幫這群熱血的孩子們加油打氣！」

中華隊 張育成

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