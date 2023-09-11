U18世界盃／表現超乎預期 中華隊投手最大亮點

中華隊在Ｕ十八世界盃棒球賽以亞軍作收，本屆盤點團隊表現，投手堪稱最大亮點，團隊防禦率僅○點八○，優於事前預期；為中華隊扛第一戰和最終戰的孫易磊認為，第一場面對澳洲隊表現是關鍵，「讓大家覺得，我們可以做到。」

中華隊本屆陣容原本評估「打優於投」，但從預賽開始連場好投。九場賽事合計六十一局僅責失七分，團隊防禦率只有○點八○，孫易磊、林維恩、張峻瑋、林鉑濬等人都憑藉好投為自己身價加碼。

孫易磊昨在冠軍賽先發四點一局失兩分（責失一分），承擔中華隊本屆唯一敗場，輸球後在休息室感染大家情緒，眼淚沒忍住，「盡力拚到最後，一開始覺得還沒有接受（輸球）。」

「很可惜，不知道該怎麼說。」他坦言賽前牛棚時就感覺不到完美，「一開始動作有點跑掉，有些直球沒辦法控到想要的位置。」

孫易磊表示，經過這次Ｕ十八洗禮，感覺和世界選手還是有一點落差，知道還需要讓自己更好、更強。林維恩也說，這次覺得自己進步很多，不管是均速、心理層面及面對比賽的節奏感。都有成長。被問到對這次表現最不滿意的地方，直言：「輸球就不滿意。」