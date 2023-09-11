聽新聞
test
0:00 / 0:00

U18世界盃／提前防小球 二壞後遭突破

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
中華隊以1比2吞敗，賽後張趙紘（中）及陳穆衡傷心落淚。記者侯永全／攝影
中華隊以1比2吞敗，賽後張趙紘（中）及陳穆衡傷心落淚。記者侯永全／攝影

日本隊今年在國際賽事上大豐收，昨天再收下Ｕ十八世界盃棒球賽冠軍，「小球戰術」點翻中華隊，中華隊總教練吳柏宏表示，其實有預防日本小球，但當時壞球走在前面，造成局面比較難守。

中華隊昨以一比二落敗，兩隊全場都零長打。日本在上壘後的短打推進做得相當徹底，第四局更因點出三壘手王念好的失誤，單局攻下兩分逆轉戰局。

吳柏宏說，日本球風就是這樣，就是想辦法點到二壘，「連兩出局、三壘有人都在點。」他說，中華隊有在預防，但當時狀況是壞球走在前面，「兩壞球比較沒有空間，但卻剛好被點到。」

他以七局上守備為例，「就是剛好有抓到日本教練的暗號，才會做一個吊球。」當時中華隊就成功在三壘、本壘間抓到出局數。

王念好暴傳成為決定此役勝負的關鍵，身為隊長的他難掩自責與失落，「其實到這種球賽，就是比心態、比誰的臨場反應更好。」他說大家表現都很棒，「雖然結果不是我們想要的。」

日本

延伸閱讀

U18世界盃／日本「小球」其實有預防 吳總點出癥結點2壞球走前面

U18世界盃／吳總4字訣迎戰 防速度戰一壘和投手喊聲若聽不到靠1招

U18世界盃／中華隊今晚搶第4冠 與日本對決預售票賣破8千張

U18世界盃／冠軍戰抗日先發投手誰來？吳總「亮牌」 答案毫無意外

相關新聞

U18世界盃／冠軍戰我1分惜敗 日本奪首冠

U十八世界盃棒球冠軍賽昨在天母棒球場登場，八連勝的中華隊最後以一比二不敵日本隊，屈居亞軍；年輕球員們淚灑球場。日本則是隊...

U18世界盃／提前防小球 二壞後遭突破

日本隊今年在國際賽事上大豐收，昨天再收下Ｕ十八世界盃棒球賽冠軍，「小球戰術」點翻中華隊，中華隊總教練吳柏宏表示，其實有預...

U18世界盃／表現超乎預期 中華隊投手最大亮點

中華隊在Ｕ十八世界盃棒球賽以亞軍作收，本屆盤點團隊表現，投手堪稱最大亮點，團隊防禦率僅○點八○，優於事前預期；為中華隊扛...

中職／郭俊麟單局爆不敵猿隊 陳俊秀超狂5安平個人紀錄

富邦悍將隊投手郭俊麟「單局爆」，4局上被樂天桃猿隊狂攻6分種下敗因，終場以5：7輸球，悍將隊終止2連勝、猿隊中斷3連敗，...

中職／林哲瑄生涯百盜達陣 王勝偉233盜現役球員最多

富邦悍將隊中外野手林哲瑄完成生涯百盜，成為中職現役第9人、史上第28人。

U18世界盃／中華隊防禦率0.80超狂 雙王牌都想更強大

中華隊在U18世界盃棒球賽以亞軍作收，本屆盤點團隊表現，投手堪稱最大亮點，團隊防禦率僅0.80，跌破事前預期；為中華隊扛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦