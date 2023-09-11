U18世界盃／提前防小球 二壞後遭突破

日本隊今年在國際賽事上大豐收，昨天再收下Ｕ十八世界盃棒球賽冠軍，「小球戰術」點翻中華隊，中華隊總教練吳柏宏表示，其實有預防日本小球，但當時壞球走在前面，造成局面比較難守。

中華隊昨以一比二落敗，兩隊全場都零長打。日本在上壘後的短打推進做得相當徹底，第四局更因點出三壘手王念好的失誤，單局攻下兩分逆轉戰局。

吳柏宏說，日本球風就是這樣，就是想辦法點到二壘，「連兩出局、三壘有人都在點。」他說，中華隊有在預防，但當時狀況是壞球走在前面，「兩壞球比較沒有空間，但卻剛好被點到。」

他以七局上守備為例，「就是剛好有抓到日本教練的暗號，才會做一個吊球。」當時中華隊就成功在三壘、本壘間抓到出局數。

王念好暴傳成為決定此役勝負的關鍵，身為隊長的他難掩自責與失落，「其實到這種球賽，就是比心態、比誰的臨場反應更好。」他說大家表現都很棒，「雖然結果不是我們想要的。」