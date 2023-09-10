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U18世界盃／擒2獎最滿意防守 柯敬賢「打」輸緒方有點傷心

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華隊在U18世界盃棒球賽屈居亞軍，選手賽後落淚。記者侯永全／攝影
中華隊在U18世界盃棒球賽屈居亞軍，選手賽後落淚。記者侯永全／攝影

去年在U18培訓隊被刷掉，柯敬賢今年成為中華隊打線中的NPC，為自己斬獲兩座個人獎，賽後談起競爭打擊王輸給日本的緒方漣，有著可愛又直白的反應，「昨天知道日本的那個比我高，有點傷心，但還是很開心啦！」

U18世界盃棒球賽今天落幕，中華隊以亞軍作收，個人獎項則結算到複賽結束，柯敬賢搶下全明星隊外野手1席，還拿到大會最佳防守球員。

「很開心，希望天上的爸爸有看到。」賽後拿著兩座獎項，柯敬賢舉起最佳防守球員獎盃，「比較滿意這個，確實接球幫助投手，盡量不要失誤。」柯敬賢以5成50打擊率敲出11支安打，打擊表現在中華隊陣中最亮眼，以些微之差不敵緒方漣，也讓他誠實回應有點傷心。

在主場出戰，柯敬賢坦言有壓力，但因為有很多觀眾在看，就更想要有好表現，「在冠軍賽輸掉覺得很可惜，大家都很拚，前面都是連勝，最重要的這場這樣輸掉。」他期許繼續加強打擊、腳程、守備範圍，讓自己更強大。

中華隊 棒球

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