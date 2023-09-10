U18世界盃／林維恩輸球痛哭 直呼：隊友都很棒

U18世界盃棒球賽中華隊左投林維恩今天冠軍戰後援2.2局無失分，但終場以1比2不敵日本，林維恩跪躺在地流淚、情緒難以平復，他自評心理和技術面都有進步，直呼「隊友都很棒」。

U18世界盃棒球賽中華隊今天冠軍戰與日本隊交手，先發投手孫易磊投到5局1人出局後投出保送退場，林維恩後援登板，投2.2局被敲4支安打，投出3次三振、無失分，7局上三壘有人危機穩守不掉分，三振抓到最後一個出局數時振臂。

中華隊7局下沒能追回分數吞敗、拿下亞軍，賽後列隊時林維恩就跪在場邊落淚、情緒難以平復，集合時還是跪躺在一邊落淚，隊友林立恩過去把他扶起來。

林維恩表示，7局上守住危機很振奮，只差1分、覺得還有機會可以贏球，但每次都差最後一步。被問起這次比賽表現，林維恩直言：「輸球就不滿意。」

林維恩今年升高三，但因為明年就超齡無法打U18世界盃，這次是最後一次打U18機會，他表示，收穫是面對這麼多人比較不會緊張，學會調整呼吸、專注投每一球，知道不用硬跟打者拚、可以使用技巧，無論均速和心理層面都進步很多。

林維恩被評價為台灣現階段最強高中左投，此次世界盃預賽對韓國先發投5.1局失掉1分，複賽對荷蘭先發投5局無失分，都拿下勝投，表現亮眼，預期明年畢業後也很有機會挑戰旅外。