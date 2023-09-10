U18世界盃／日本「小球」其實有預防 吳總點出癥結點2壞球走前面

中華隊在U18世界盃棒球賽冠軍賽以1：2不敵日本隊，面對對手頻繁的小球戰術，中華隊在4局上因失誤釀成失血，成為戰線分水嶺，總教練吳柏宏指出，這就是日本的球風，其實也有在預防，但當時2壞球的狀況下，比較沒有空間。此役儘管輸球，但他肯定選手還是打了一場精采的比賽。

日本由左投前田悠伍以92完投7局，僅被敲4安打、失1分，首局掉分後一路封鎖中華隊打線，儘管第6、7局的反撲都打出希望，但攻勢屢差臨門一腳。

吳柏宏表示，前田悠伍真的滿有水準，直球、變化球的搭配擾亂打者，中華隊不乏有效攻擊，「有幾球打到甜蜜點，都打得還不錯，但運氣不好，剛好找手套。」

關鍵轉折出現在4局上，緒方漣開局選到保送，日本連續執行短打，先推進二壘，丸田湊斗再點出一支內野安打，高中一樹打向三壘方向，王念好接球後傳一壘發生大暴傳，日本跑回2分逆轉戰局。

日本小球戰術奏效，吳柏宏指出，「日本球風就是這樣，不管有沒有機會就是想辦法點到二壘，連兩出局、三壘有人都在點。」他也提到，中華隊其實有在預防，但第4局的狀況是壞球走在前面，「2壞球比較沒有空間，剛好被點到。」他以7局上的守備為例，「就是剛好有抓到日本教練的暗號，才會做一個吊球。」

未能將冠軍留在台灣，吳柏宏可以預期團隊的失落，但選手從6月集訓到現在，他們的努力都看在眼裡，「包括這場在內，也都打得很好，當然還有進步空間，日本用小球拿下那2分，造成我們措手不及，這是以後要注意的點，但我覺得選手都盡力了。」