中職／悍將劉俊豪風波未平 前女友母親反駁其父澄清：法院見

長像帥氣有「純愛戰士」之稱的中華職棒富邦悍將隊劉俊豪，本季因受到Fubon Angels「慈妹」關愛而爆紅，然而先前被媒體爆料因用社群媒體帳號公然辱罵前女友的母親，並涉及劈腿問題，讓前女友家庭提告，此事一出，不僅讓劉俊豪人設崩壞，也讓球團表示要以內規來處置，而為了捍衛兒子日前劉俊豪父親親筆寫了上千字文章，來保護兒子清白；只是在今天前女友母親在「爆料公社」私密社團發文，提出證劇反駁劉俊豪父親，並說了，「在這部分我對你們劉家父子倆也正式提告，事實勝於雄辯，一切法院見。」

這位以「Amy Xiao」為名發文，自稱是劉俊豪前女友母親，她指出，「劉爸寫到去年俊豪與我女兒分手，你有主動與我女兒聯絡，事實卻不是，是我女兒打給劉媽說：『劉俊豪騙她偷跑去實習防護員女生家，她無法接受，所以選擇分開，順便感謝劉媽對她偶爾的關心。』而劉爸卻在第一時間就把我女兒退出劉家的群組，是俊豪反應給劉爸說這樣的作法不對，劉爸才傳簡訊給我女兒解釋，內容看起來是替我女兒想，重點俊豪就是去偷吃了，直接點好嗎？要人設的什麼時候？」

她還針對劉爸的四大質疑反問，「俊豪的職棒生涯起點確實是我女兒，因為俊豪想放棄都是我女兒拉著他不放，為什麼終點站會毀在俊豪現任女友？因為俊豪現任女友幫俊豪轉發罵長輩三字經到限動，還放在精選動態供人遊覽，俊豪卻沒有喝止現任女友，今天事情才會如此地複雜。」

整件事情，富邦所謂的內規處置尚未出爐，而劉俊豪目前也回到二軍場上出賽，但隨著前女友母親這篇發文，使得風波仍未止歇。