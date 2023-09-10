U18世界盃／中華隊全明星隊收2席 柯敬賢獲選最佳防守

U18世界盃棒球賽今天進入最後一天，統計至複賽結束的個人獎項公布，中華隊在全明星隊拿下2席，中外野手柯敬賢還獲得最佳防守球員肯定，僅剩最有價值球員等待揭曉。

中華隊從預賽到複賽8戰全勝挺進冠軍賽，與日本隊爭冠，個人獎項只統計到複賽結束，稍早公布得獎名單，中華隊在全明星隊收下2席，為捕手胡孟智、外野手柯敬賢。

投打個人獎的部分，張趙紘為全壘打、打點雙冠王，曾偉喆拿下勝率王；柯敬賢為中華隊鞏固中外野防區，多次展現美技，也為自己收下最佳防守球員。

全明星隊

最佳先發投手

東恩納蒼（日本）

最佳後援投手

金澤延（南韓）

最佳捕手

胡孟智（中華隊）

最佳一壘手

莫蘭多（Perry Morlando，美國）

最佳二壘手

緒方漣（日本）

最佳三壘手

阿爾瓦拉都（Dimas Ascanio Oda Alvarado，巴拿馬）

最佳游擊手

馬林（Manuelle Marin，美國）

最佳外野手

柯敬賢（中華隊）、巴埃斯（MACIAS BAEZ Antonis，墨西哥）、威廉（Miquel Wille，荷蘭）

最佳指定打擊

李尚俊（南韓）

個人獎

打擊王 緒方漣（日本） 0.571

防禦率王 康特拉斯（Keivin Contreras，巴拿馬）0.47

勝率王 曾偉喆（中華隊）

打點王 張趙紘（中華隊）9

全壘打王 張趙紘（中華隊） 2

盜壘王 庫里（Boaz Curiel，美國隊） 6

得分王 緒方漣（日本） 10

最佳防守球員 柯敬賢（中華隊）