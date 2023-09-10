快訊

電撈日月潭魚虎球數量暴減 漁民更曝驚人發現

帶「30罐最愛」遭海關全數沒收機場哭了 天心：那是我先生

要跳上台打人！藍心湄點名王力宏「不要胡說八道」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U18世界盃／史上首見！台日韓包辦前3名 韓教頭喊讚

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
南韓獲得季軍，中、日、韓三隊確定奪前三名。 WBSC官網
南韓獲得季軍，中、日、韓三隊確定奪前三名。 WBSC官網

南韓隊今天靠先發投手金澤延98球、7局完封勝，以4：0擊敗美國隊，取得季軍，締造賽史第一次由亞洲3隊包辦前3名。

南韓此役由金澤延先發，已是他本屆第6場出賽，面對美國完投7局僅被敲2安打、無失分，送出8次三振；他在前5場用149球，加上此役的98球，本屆共投247球。

南韓教頭李永福指出，金澤延是隊上最值得信賴的投手，今天是關係到季軍誰屬的比賽，「把狀態最好、最信任的投手派上場，無庸置疑就是要派他。」李永福也稱讚金澤延在這個層級是一等一的選手，「以後一定有不錯的未來。」

總結選手在本屆賽事表現，李永福指出，面對天氣和各項艱難條件，這個年紀維持好的心態、意志力，去打好每場比賽，相當難能可貴。

晚上6點由中華隊、日本隊爭冠，隨著南韓拿下季軍，也確定寫下賽史首次台、日、韓包辦前3名，李永福說：「中華隊實力堅強，日本也不容小覷，這是精采的冠軍賽組合，很開心可以由亞洲3隊包辦前3名。」

中華隊

延伸閱讀

U18世界盃／吳總4字訣迎戰 防速度戰一壘和孫易磊喊聲若聽不到靠1招

U18世界盃／首次台日爭霸！中華隊打線「複製貼上」

U18世界盃／美國遭南韓0:4完封、單屆0轟 連季軍都沒有

U18世界盃／中華隊今晚搶第4冠 與日本對決預售票賣破8千張

相關新聞

U18世界盃／首次台日爭霸！中華隊打線「複製貼上」

U18世界盃棒球賽最終日，晚上6點冠軍賽上演史上首次台日大戰，先發打線按照昨天「複製貼上」，以昨天的勝利方程式繼續迎戰日...

日職／本季第10場中繼成功到手 宋家豪生涯百中繼快了

樂天隊作客福岡巨蛋，今天對軟銀隊進行3連戰最後一戰，旅日投手宋家豪投1局無失分，奪下本季第10場、生涯第97場中繼成功，...

中職／狀元林子偉打擊不振坐板凳 曾豪駒：狀況沒有預期好

樂天桃猿隊今天作客新莊球場，對戰富邦悍將隊，林子偉未被排進先發名單，猿隊總教練曾豪駒說：「讓他休息一下，狀況沒有預期好，...

日職／王柏融首扛4棒4支0吞3K 火腿遭西武橫掃吞5連敗

日本火腿隊今天在北海道主場再戰西武隊，旅日好手王柏融重返先發，本季首次扛起4棒指定打擊重任，全場4次打數掛零、吞下3次三...

中職／U18冠軍只差一步 曾豪駒看邱鑫腳程、攻擊都出色

中華青棒隊在U18世界盃棒球賽拚出8連勝，晚上將和日本隊爭冠，樂天桃猿隊總教練曾豪駒表示，中華隊這批小將很優異，不管投手...

U18世界盃／史上首見！台日韓包辦前3名 韓教頭喊讚

南韓隊今天靠先發投手金澤延98球、7局完封勝，以4：0擊敗美國隊，取得季軍，締造賽史第一次由亞洲3隊包辦前3名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦