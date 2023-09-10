U18世界盃／史上首見！台日韓包辦前3名 韓教頭喊讚

南韓隊今天靠先發投手金澤延98球、7局完封勝，以4：0擊敗美國隊，取得季軍，締造賽史第一次由亞洲3隊包辦前3名。

南韓此役由金澤延先發，已是他本屆第6場出賽，面對美國完投7局僅被敲2安打、無失分，送出8次三振；他在前5場用149球，加上此役的98球，本屆共投247球。

南韓教頭李永福指出，金澤延是隊上最值得信賴的投手，今天是關係到季軍誰屬的比賽，「把狀態最好、最信任的投手派上場，無庸置疑就是要派他。」李永福也稱讚金澤延在這個層級是一等一的選手，「以後一定有不錯的未來。」

總結選手在本屆賽事表現，李永福指出，面對天氣和各項艱難條件，這個年紀維持好的心態、意志力，去打好每場比賽，相當難能可貴。

晚上6點由中華隊、日本隊爭冠，隨著南韓拿下季軍，也確定寫下賽史首次台、日、韓包辦前3名，李永福說：「中華隊實力堅強，日本也不容小覷，這是精采的冠軍賽組合，很開心可以由亞洲3隊包辦前3名。」