日職／本季第10場中繼成功到手 宋家豪生涯百中繼快了

樂天隊作客福岡巨蛋，今天對軟銀隊進行3連戰最後一戰，旅日投手宋家豪投1局無失分，奪下本季第10場、生涯第97場中繼成功，樂天終場6：4獲勝。

樂天先發投手莊司康誠投5局失4分，退場時5：4領先，宋家豪6局下接替投球，雖被中村晃、今宮健太揮出安打，但化解危機未失分，用19球完成中繼任務。

樂天牛棚今天展現壓制力，宋家豪、鈴木翔天、渡邊翔太、松井裕樹各投1局未失分，聯手保住江山；樂天在這次3連戰搶下兩勝，只落後太平洋聯盟排名第3的軟銀1.5場勝差，全力爭取季後賽。

宋家豪本季出賽36場，戰績2勝10中繼、防禦率2.88；樂天12、13日作客千葉，對羅德隊行2連戰，接下來對歐力士隊連打4場，他邁向生涯百中繼已到最後階段。