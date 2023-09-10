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U18世界盃／首次台日爭霸！中華隊打線「複製貼上」

U18世界盃／吳總4字訣迎戰 防速度戰一壘和孫易磊喊聲若聽不到靠1招

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
U18世界盃棒球賽今天進行冠軍賽，中華隊將與日本隊爭冠，賽史上首度出現台日爭霸。記者余承翰／攝影
U18世界盃棒球賽今天進行冠軍賽，中華隊將與日本隊爭冠，賽史上首度出現台日爭霸。記者余承翰／攝影

中華隊在U18世界盃棒球賽的最後關卡，今天將在冠軍賽與日本隊相爭，總教練吳柏宏未待提問，先點出四字訣「順其自然」。

兩隊昨天已在複賽最後一戰交手，由中華隊5：2拿下勝利，在「模擬考」先過關，但今天才是真正的考驗，中華隊複製昨天的勝利打線迎敵，先發投手則是推出王牌投手孫易磊。

吳柏宏表示，最重要的還是心理層面，不要讓選手感覺特別在意，只要做好每天該做的事，「最後一場，一定會有壓力，但盡量不要去提到壓力的問題，就順其自然。」

吳柏宏笑說，自己也是第一次帶隊打U18世界盃，但選手在國內比賽都已經歷滿多高張力的比賽，「10年來，他們也經歷過滿多這種強度的比賽，很多都是國內4強球隊的選手。」相信他們已有應對大賽的抗壓性。

兩隊昨天都有腳程的展現，中華隊4盗、日本隊2盗，互探對手虛實。對於日本的速度戰，吳柏宏指出，昨天日本都是盜投手的壘，至於今天如何應對？「現場那麼大聲，就算一壘和投手喊聲，也不一定聽得到，或許多一點牽制會有效果，讓他們比較不敢跑。」

中華隊 棒球

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