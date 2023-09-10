日職／二軍王彥程繳7.2局先發好投 奪本季第3勝

日職樂天金鷲隊台灣投手王彥程同時也有入選杭州亞運台灣隊，近況相當好，今天在日職二軍先發，先發主投7.2局僅失掉2分，最後樂天二軍以3比2奪勝，王彥程拿下本季第3勝。

橫濱DeNA隊二軍今天對上樂天二軍的賽事，王彥程擔任先發投手，1局上飆出2次三振之後，雖然投出保送、再被敲一壘安打，不過一壘跑者在壘間出局，沒有失分；王彥程在第2、3局演出6上6下，第4局僅被擊出1支內野安打，之後2局又演出6上6下。

王彥程7局上雖然被敲出1支一壘安打，不過讓下一棒打者擊出雙殺打化解；8局上遇到危機，投出保送後被敲一壘安打，再被擊出1打點滾地球，之後退場休息，換上來的投手清宮虎多朗沒能止住分數，再讓王彥程多掉了1分。

總計王彥程用100球主投7.2局，僅被敲出4支安打，投2次保送、4次三振，僅失掉2分演出優質先發。最後樂天二軍以3比2擊敗橫濱DeNA隊二軍，王彥程收下勝投，目前在二軍防禦率3.82。

王彥程才在8月29日演出完投9局僅失1分表現，繳出日職生涯代表作，近況相當好。延續好狀況，王彥程將在20日左右向杭州亞運台灣隊報到，準備10月1日開打的亞運棒球項目賽程。