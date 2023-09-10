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U18世界盃／首次台日爭霸！中華隊打線「複製貼上」
U18世界盃棒球賽最終日，晚上6點冠軍賽上演史上首次台日大戰，先發打線按照昨天「複製貼上」，以昨天的勝利方程式繼續迎戰日本，挑戰將冠軍留在台灣。
中華隊昨天在複賽終戰以5：2擊敗日本隊，取得在冠軍賽後攻的資格，今天由王牌投手孫易磊把關此戰，日本則是推出身穿18號球衣的王牌左投前田悠伍應戰。
中華隊要挑戰隊史在這項賽事的第4冠，日本則是尚未稱霸過這項賽事。
中華隊先發打序
1 邱鑫（指定打擊）
2 許庭綸（左外野）
3 柯敬賢（中外野
4 王念好（三壘）
5 林佳緯（右外野）
6 李勛傑（一壘）
7 張趙紘（二壘）
8 胡孟智（捕手）
9 黃天賜（游擊）
先發投手 孫易磊
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