U18世界盃／首次台日爭霸！中華隊打線「複製貼上」

U18世界盃棒球賽最終日，晚上6點冠軍賽上演史上首次台日大戰，先發打線按照昨天「複製貼上」，以昨天的勝利方程式繼續迎戰日本，挑戰將冠軍留在台灣。

中華隊昨天在複賽終戰以5：2擊敗日本隊，取得在冠軍賽後攻的資格，今天由王牌投手孫易磊把關此戰，日本則是推出身穿18號球衣的王牌左投前田悠伍應戰。

中華隊要挑戰隊史在這項賽事的第4冠，日本則是尚未稱霸過這項賽事。

中華隊先發打序