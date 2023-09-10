中職／被郭郁政砸到左手背骨裂 葉子霆包紮後還想代跑

富邦悍將隊二壘手葉子霆，昨天對味全龍隊之戰5局下被觸身球砸到左手背，經過進一步檢查發現輕微骨裂，目前已用繃帶固定，他說：「看起來蠻腫的，不過球隊最近氣勢正好，能撐就要撐。」

葉子霆被龍隊先發投手郭郁政的失投球砸中，還盜上二壘，演出本季第12次盜壘成功才退場，今天經過醫院檢查後證實骨裂。

悍將今天在新莊主場對樂天桃猿隊之戰，改由池恩齊擔任二壘手，總教練丘昌榮表示，葉子霆如果真的不行、左手影響很大，恐怕要休息一陣子，若非手部的轉角處，應該還OK。

葉子霆本季出賽43場，合計111次打數揮出38支安打，打擊率3成42，最近3場比賽都有安打表現，他說：「下周回診再看左手的狀況，可幫助球隊比較重要，上場代跑沒問題。」

葉子霆表示，過去念大三時，曾經發生鉤狀骨骨折，從受傷到完成復健，回到球場花了一年時間，「昨天很擔心，不過樂觀一點，想說還可再比賽。」