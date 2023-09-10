棒球／林凱威退出亞運、遞補吳念庭 西武球團同意放行

味全龍隊投手林凱威因傷退出杭州亞運，遞補人選已經有譜，將由旅日好手、西武獅隊內野手吳念庭補上缺額，西武球團已經同意放行，讓他披上中華隊戰袍。

杭州亞運棒球正式賽事將在10月1日展開，中華隊確定換將，林凱威因傷退出的缺，中華棒球協會祕書長林宗成表示，近期開會後已經確認，換上吳念庭，人選還需提報體育署、中華奧會以及亞運賽會通過，雖未完全定案，但因為確實是傷兵，預期更換選手沒有問題。

投手傷退，卻換上野手，林宗成指出，教練團評估後，認為野手的部分比較欠缺，投手相對充足。

吳念庭本季僅在一軍出賽41場，打擊率2成05，而日職一軍例行賽打到10月3日結束，加入中華隊出戰亞運，等於必須提前結束例行賽季。林宗成對此表示，西武那邊已經同意放行，他也會與其他旅外選手差不多時間報到。

至於中職選手報到日會稍晚，因應各隊賽程有異，每隊協調的報到時間不一樣，但都會在出發前2、3天報到，再培養一下默契。