中職／「小龍女」添3練習生包括女團成員 新版貼圖上架

味全龍隊專屬啦啦隊「每日C小龍女」，現有16名正式成員及3名練習生，今天新公布3名練習生，其中2人還是偶像女團成員。

龍隊今年推出一系列如「學生服之夜」、「海灘風之夜」等啦啦隊主題活動，各成員們圈粉不少新球迷，日前與WeMo共享機車合作推出的主題車貼與「女神擋泥板」，也受到球迷好評。

龍隊今天公布三名小龍女練習生入隊，其中有兩位是偶像女子團體成員，分別是原AKB48 Team TP初代隊長詩雅，與KIRABASE「星辰偶像」成員璦昀（Yumi）。

氣質甜美的詩雅出道自日系偶像團體，具有深厚表演與舞蹈基礎，親和力與感染力兼具的日系風格在舞台上相當亮眼；璦昀則是同時擁有可愛度滿分的清新臉蛋與性感身材，特色是俏皮又超級會放電的雙眼，讓粉絲直呼「有戀愛的感覺」；另外還有來自「Pilots Crew」啦啦隊成員的沛沛，擁有10年舞齡的精湛舞技，美豔略帶高冷外型更是極具女神魅力。

三名新入隊練習生詩雅、璦昀、沛沛最快將於下周末9月16日、17日的「龍粉知己女孩日」初亮相天母主場，加上原為「科技業女神」的小珍奶等現役練習生，為球迷帶來應援演出。

此外，迎接「龍粉知己女孩日」登場，龍隊球團也將於今晚上架新版小龍女Line原創貼圖，提供球迷下載，為主題日增添夢幻氛圍。