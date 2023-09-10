中職／NBA球星為中信開球 棒球迷興奮

NBA總冠軍金塊隊小前鋒小波特（Michael Porter Jr.）受中國信託商業銀行邀請來台，參與一系列公益活動，昨更在台中洲際棒球場近萬名球迷的歡呼聲中站上投手丘，為中信兄弟隊開球，台南一中球員近距離接觸直呼：「我不要洗澡了。」

開球前，小波特開玩笑叮嚀本壘後方的觀眾小心，因為賽前跟艾迪頓偷學幾招，球速會很快，他也透露，小時候曾打過棒球並表現還不錯，長大後再度站上投手丘，發現距離比想像中遠，讓他不禁讚嘆棒球選手真的很厲害。

擔任開球捕手的周思齊，兒子剛好是小波特鐵粉，他也奉命拿球衣請小波特簽名，滿足兒子的心願，小波特表示，很樂意幫他簽名，也感謝在地球的另一端有許多球迷支持，讓人十分感動。

為讓更多球迷一睹職籃最高殿堂球星丰采，中信銀行也邀請報名今年中信盃黑豹旗的台南第一高級中學棒球社，及「閱讀全壘打」臉書粉絲專頁粉絲與小波特近距離互動，台南一中棒球隊隊長曾鈞威說，能跟小波特一起參加球場導覽和觀賽，真是「天上掉下來的大禮物」。

旋風訪台90小時，小波特滿檔行程的最後，由中信育樂公司營運長劉志威送上中英文感謝狀，將小波特與孩子的合照變成Q版塗鴉風，感謝他遠渡重洋與中國信託一同推動公益，成為中國信託反毒大使並助攻孩子擁抱夢想。