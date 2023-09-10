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U18世界盃／複賽我連勝 台日今爭冠

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
U18世界盃棒球賽昨天進行最後一場循環賽，中華隊以5：2擊敗日本隊，賽後球員擊掌慶祝，兩隊將在冠軍賽再度交手。記者余承翰／攝影
U18世界盃棒球賽昨天進行最後一場循環賽，中華隊以5：2擊敗日本隊，賽後球員擊掌慶祝，兩隊將在冠軍賽再度交手。記者余承翰／攝影

中華隊想把冠軍留在台灣，就在今晚6點天母棒球場迎接挑戰，U18世界盃棒球賽冠軍賽上演台日大戰，孫易磊把關最後戰役，中華隊將尋求隊史第4冠，日本則要挑戰首次稱霸這項賽事。

兩隊在前天已經確定於冠軍賽交手，使得昨天的複賽對戰成為消化試合，兩軍利用大賽前夜互探底細，中華隊由曾偉喆先發5局被敲2安打、失1分，送出5次三振，繳出一場好投，打線則在前3局都有分數進帳，發動速度戰取分，中華隊最終以5比2獲勝。

總教練吳柏宏指出，這場比賽希望選手還是要想辦法拿下，連勝延續球隊氣勢。他點名二壘手緒方漣是日本隊關鍵人物，「能打又能跑，如果可以封鎖住他，會比較好守成。」

在「模擬考」先過關，吳柏宏相信會讓選手更有信心，但冠軍賽的感覺畢竟還是不一樣，「相信選手技術沒問題，希望心態可以準備得更好。」至於冠軍賽由誰先發？吳總回應：「既然易磊有留著（可以投），當然是由他先發。」

中華隊昨役面對日本敲出7安打，賽前打擊率都不到2成的邱鑫、林佳緯，同日揮出雙安，打擊手感及時甦醒，對中華隊火力串連期望會有幫助。

林佳緯扛中心棒次，先前安打難產，他也坦言有很大的壓力，「前面柯敬賢、王念好都打很好，每次到我就是攻勢斷掉的感覺。」他說隊友給了自己很多鼓勵，「要我不要想太多，相信自己有那個實力，給自己很大的信心，就會有好成績。」

日本隊的冠軍賽出牌，如同中華隊預測，推出身穿18號球衣王牌左投前田悠伍。

日本 天母 林佳緯 王念好 中華隊

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