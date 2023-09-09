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中職／李凱威不在…察覺龍隊右打陣 陳仕朋照樣好投

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手陳仕朋。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手陳仕朋。圖／富邦悍將隊提供

味全龍隊今天先發打線一字排開只有2名左打，祭出右打陣想要突破封鎖線，富邦悍將陳仕朋看到李凱威不在打線的奧妙之處，雖仍維持一貫對戰龍隊的好投，繳出6.1局失2分的優質先發，但有發現對方掌握度變更好。

悍將今晚在新莊棒球場以6：2拿下勝利，中斷龍隊的4連勝，陳仕朋拿下本季第5勝，其中3勝由龍隊貢獻，本季對戰被上壘率0.69是所有對戰隊伍中最低，對戰防禦率2.23也排第二佳。

過去雖對龍隊投得好，但陳仕朋說：「今天跟前幾場不同，對方掌握得更好。」陳仕朋要感謝隊友，不少被打得扎實的球，都靠守備幫忙攔截，「對內容不太滿意，外野就幫忙接滿多球的。」

龍隊努力找出突破方法，讓左打的李凱威、林孝程坐板凳，先發9人有7名右打，原因是陳仕朋今年對左打被打擊率僅2成36，但對右打被打擊率3成02，結果今天對陳仕朋敲出的7支安打，有3支是2名左打打的。

陳仕朋表示，李凱威昨天打得不錯，看到他今天不在打線，就感覺對方有特別安排，「但還是照原本的配球去投，因為後段棒次比較少遇到，先下去投再看狀況做變化。」

陳仕朋投到7局上被蔣少宏敲出左外野深遠安打，只不過蔣少宏衝二壘被觸殺出局，悍將教練團也立刻決定換投，總教練丘昌榮表示：「陳仕朋投到後面有幾球被打得扎實，原本想讓他投完7局，但富藍戈有準備好，就讓他上。」

陳仕朋 李凱威 蔣少宏 富邦悍將 味全龍

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