U18世界盃／兩位1割男同場雙安 邱鑫、林佳緯激安打也激盜壘

中華隊今天在U18世界盃棒球賽複賽終戰以5：2擊敗日本隊，比賽前段發揮速度戰，邱鑫單場3盜馳騁壘間，且與林佳緯都有雙安的好表現，兩位賽前打擊率不到2成的兩位主力野手，同日揮別低潮。

中華隊此役7支安打，邱鑫、林佳緯都貢獻雙安，兩人賽後談到此役表現，都為自己大大振奮。林佳緯表示，「連兩打席打出安打，自己滿開心，終於可以用打擊幫助球隊。」他說此役攻擊設定上做得很明確，就是鎖定直球，「只要直球進來，就沒有放棄。」

林佳緯扛中心棒次，先前打擊表現卻一直處於低迷，他也有很大的壓力，「前面柯敬賢、王念好都打很好，每次到我就是攻勢斷掉的感覺。」安打難產，也進一步影響到他的心情，「沒辦法穩下心來做好事情。」

林佳緯說隊友給了自己很多鼓勵，「要我不要想太多，相信自己有那個實力，給自己很大的信心，就會有好成績。」這場雙安演出之後，他期許能與隊友有更好的火力串聯。

邱鑫今天2安、3盜，不管是球棒、腳程都有貢獻，被問到今天積極的速度戰，他想到的卻是上一屆，「上一屆跑日本都死掉，跑兩次、死兩次。」另一層盜壘企圖來自林佳緯，「佳緯現在是盜壘王，我要跑贏他啊！」兩人賽後都以4盜並列隊內領先。