中職／小波特訪台最終站漂亮開球 中信送上神秘禮物

中國信託商業銀行邀請NBA總冠軍丹佛金塊隊小前鋒小波特造訪台灣，小波特今日赴台中洲際棒球場，在近萬名球迷歡呼聲中為中信兄弟隊寵物主題日賽事開球，中國信託也特別致贈印有手繪Q版小波特的感謝狀，感謝他一同推動公益。

小波特透露自己小時候曾打過棒球並表現還不錯，長大後再度站上投手丘，發現距離比想像中遠，讓他不禁讚嘆棒球選手真的很厲害。

中信兄弟一軍牛棚教練艾迪頓還特別傳授小撇步指導小波特投球，開球前，小波特開玩笑叮嚀本壘後方的觀眾小心，因為賽前跟艾迪頓偷學幾招，球速會很快喔。

擔任開球捕手的中信兄弟周思齊，兒子是小波特鐵粉，連三天在小波特下榻飯店守候，他也奉命拿球衣請小波特簽名，滿足兒子的心願。

小波特很感謝在地球的另一端有許多球迷支持，讓人十分感動。小波特也替為運動傷害所苦的選手打氣，鼓勵他們永不放棄、堅持到底，往目標邁進。

為了讓更多球迷一睹世界最高職業籃球殿堂球星丰采，中信銀行邀請報名今年中信盃黑豹旗的台南一中棒球社球員，以及「閱讀全壘打」臉書粉絲專頁粉絲與小波特近距離互動，一同參加洲際球場導覽活動及進場觀賽。

來自新竹的徐碧婕帶著中信兄弟的鐵粉、5歲女兒沈宥妘興奮出席，跟著小波特一起逛球場，小女孩的童言童語令人莞爾，「籃球員怎麼會來棒球場」、「他比棒球員高好多喔」。

台南一中棒球隊隊長曾鈞威說，這次能跟小波特一起參加球場導覽和觀賽，真是「天上掉下來的大禮物」，同時還有艾迪頓跟全隊分享賽前準備及賽中注意要點，獲益良多，希望帶著這些經驗，全隊朝中信盃黑豹旗32強的目標前進。

旋風訪台90小時，小波特行程滿檔，落地第一站先與新北中信特攻籃球隊分享NBA訓練菜單，並拍攝影片力挺中國信託藉由籃球運動推廣反毒教育的理念；接著親自上陣，與中信銀行「愛傳球」公益專案贊助的籃球社團60位孩子同樂。