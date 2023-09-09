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中職／穿上宇宙球衣！范國宸轟斷龍隊4連勝 悍將0勝差
穿上「炫彩星空主題球衣」的富邦悍將隊化身「宇宙邦」，今晚靠著范國宸轟出逆轉2分砲，以6：2擊敗味全龍隊、中止對手4連勝，2連勝的悍將與龍隊、樂天桃猿隊勝差相同，但勝率些微領先龍隊、落後猿隊，暫居下半季第二。
范國宸1局下就在2出局、三壘有人時，面對龍隊先發投手郭郁政敲出適時安打，為球隊先馳得點；6局下面對1：2落後，范國宸更是從中繼的張景淯手中轟出左外野2分砲，為悍將隊再次取得領先，全場4打數2安打。
過去兩年全壘打支數都止步在9轟，范國宸今天這一轟，讓他締造生涯7年第一次的10轟賽季，打點數上升到54分打點，也超越去年的51分打點，寫下生涯新高。
陳仕朋生涯對龍隊投得特別有心得，今年賽前對戰被上壘率僅0.60、防禦率2.10，今天雖被敲7支安打，但能夠降低損害，繳出6.1局失2分的優質先發，另有4次三振、無保送，拿下本季第5勝，有3勝都由龍隊貢獻。
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