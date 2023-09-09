U18世界盃／中華隊5：2「射日」維持全勝 冠軍賽後攻再戰日本
U18世界盃棒球賽今天進行冠軍賽前的「模擬考」，中華隊以5：2擊敗日本隊，本屆從預賽到複賽8戰全勝，將在冠軍賽以主隊之姿後攻迎戰日本，挑戰隊史第4冠。
兩隊在前一天已經確定於冠軍賽交手，使得今天對戰成為消化試合，唯一影響是誰能取得複賽第一將是冠軍賽後攻球隊，兩軍利用大賽前一晚互探底細。
中華隊由曾偉喆先發5局被敲2安打、失1分，送出5次三振，他在首局兩出局後面對緒方漣投出保送，伍田陸玖補上二壘打，讓日本隊率先開張分數。
中華隊1局下就用腳程帶給對手壓力，前兩棒邱鑫、許庭綸都靠保送上壘，2人單局3盗，一溜煙攻占二、三壘，王念好打向右外野的飛球造成對手守備失誤，邱鑫先跑回第1分，許庭綸隨後也趁暴投回到本壘，林佳緯補上安打、再挹注1分打點。
中華隊第2局從胡孟智的保送啟動攻勢，邱鑫敲安形成一、三壘有人，許庭綸的高飛犧牲打攻下中華隊的第4分，第3局再有雙安的串聯，張趙紘也以高飛犧牲打建功。
邱鑫此役重返開路先鋒，儘管前7戰只有1場有安打，但總教練吳柏宏賽前受訪提到，他的壘間破壞力是全隊最強大，若能上壘就能壓迫對手，或許可以不用小球，今天馬上就以單場3盜馳騁壘間，打擊上也有雙安。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言