U18世界盃／中華隊5：2「射日」維持全勝 冠軍賽後攻再戰日本

U18世界盃棒球賽今天進行冠軍賽前的「模擬考」，中華隊以5：2擊敗日本隊，本屆從預賽到複賽8戰全勝，將在冠軍賽以主隊之姿後攻迎戰日本，挑戰隊史第4冠。

兩隊在前一天已經確定於冠軍賽交手，使得今天對戰成為消化試合，唯一影響是誰能取得複賽第一將是冠軍賽後攻球隊，兩軍利用大賽前一晚互探底細。

中華隊由曾偉喆先發5局被敲2安打、失1分，送出5次三振，他在首局兩出局後面對緒方漣投出保送，伍田陸玖補上二壘打，讓日本隊率先開張分數。

中華隊1局下就用腳程帶給對手壓力，前兩棒邱鑫、許庭綸都靠保送上壘，2人單局3盗，一溜煙攻占二、三壘，王念好打向右外野的飛球造成對手守備失誤，邱鑫先跑回第1分，許庭綸隨後也趁暴投回到本壘，林佳緯補上安打、再挹注1分打點。

中華隊第2局從胡孟智的保送啟動攻勢，邱鑫敲安形成一、三壘有人，許庭綸的高飛犧牲打攻下中華隊的第4分，第3局再有雙安的串聯，張趙紘也以高飛犧牲打建功。