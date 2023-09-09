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中職／3安猛打來得晚 戴培峰透露今年手感急凍原因

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊戴培峰敲出追平分。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊戴培峰敲出追平分。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊捕手戴培峰今年手感快要掉到冰點，還好前一戰單場3安猛打止跌回升，季前鉤狀骨骨折動刀的傷口仍隱隱發痠，但心態上的調適才是打擊降溫的主要問題。

戴培峰去年球季還有著2成54打擊率，9月4日掉到1成36的低點，好在最近連兩場敲安拉抬回到1成68，尤其是9月7日單場3安，是個人本季首次猛打賞，去年球季則是6月就敲出單場猛打賞。

「心態上急了點。」戴培峰表示，今年熱身賽狀況不錯，卻遇到鉤狀骨骨折必須開刀治療，6月才重返一軍，「復健期間一直想趕快回來，回來一開始擊球感覺不錯，但運氣不好，看到打擊成績往下掉，想要調整反而亂掉，打得比較掙扎。」

近期戴培峰心中想著如何重返6月時的打擊感覺，「練習的時候打得都不錯，但比賽中打不太出來，要謝謝教練團，持續排我上場，讓我能夠調整回來，但也只是一場，還要能夠維持下去。」

旅美台將張育成今年也因鉤狀骨骨折開刀，復健時遇到痠痛延誤歸隊時間，戴培峰反而是一開始都沒問題，直到開始密集出賽後，受傷部位才開始感到痠痠、沒力，「但也就是去習慣它，這不是打不好的藉口。」

前一戰戴培峰不僅打擊上有貢獻，更用頭腦幫助球隊，6局下敲安打回追平分、自己站上一壘後，發動盜壘卻跑到一半煞車，在二壘壘包前猶疑，但中信兄弟隊捕手高宇杰就是不傳，讓戴培峰散步上二壘。

由於當時三壘有人，戴培峰解釋：「我不是挑釁他，自已是捕手知道那時不好傳球，但也希望他出手，距離刻意拉在可以上二壘的範圍，如果他傳，或許暴投，那三壘就有機會得分。」但最後葉子霆的安打還是一棒送回2分，幫助悍將隊贏球。

戴培峰 富邦悍將

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