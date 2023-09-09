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中職／10救援10中繼史上第4人 陳冠偉：突破自己

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
味全龍隊陳冠偉單季10救援、10中繼成功，成為中職史上第4人。圖／味全龍隊提供
味全龍隊陳冠偉單季10救援、10中繼成功，成為中職史上第4人。圖／味全龍隊提供

味全龍隊終結者陳冠偉昨晚為球隊守住4：2的勝利，也收下個人本季第10次救援成功，成為中職史上第4位單季「10中繼、10救援」俱樂部成員，陳冠偉說：「算是有突破自己。」

陳冠偉今年因為備戰世界棒球經典賽提早調整，導致開季起步不順，很快就下二軍重新修正，回到一軍後也找回穩定表現，目前出賽47場，中繼、救援成功都剛好10次，防禦率1.83比去年更低。

「要謝謝教練、隊友提供意見。」陳冠偉表示，當時下二軍後有空間慢慢調整，看影片去修正一些動作上的小細節，「開季的時候不太穩定，也導致投球品質落差大，現在有固定好動作。」

單季中繼、救援雙十不是那麼容易，這是中職史上第6次，過去陳韻文、陳禹勳、曾峻岳曾辦到，陳禹勳包辦3次是唯一一人，去年陳冠偉8中繼、9救援成功，他說：「去年差一點就都達到，今年算是有突破自己。」

只不過陳冠偉去年穩定可達145公里的球速，到今年掉到約143公里左右，他也還在找原因，「看數據、影片，去找找哪裡不同，現在要面對打者，就是把好的投球品質丟出來。」

陳冠偉 中職

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